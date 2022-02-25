Жителів Франківської громади просять не виходити з домівок до 8:00

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук закликала мешканців Івано-Франківської громади не виходити з домівок до 8:00.
Голова Івано-Франківської громади у відео звернення попросив, щоб особливо уважними були ті, хто живе поблизу аеропорту.
"Якщо лунатимуть тривожні сирени — за можливості ідіть в укриттях. До 8:00 не виходьте на вулиці, особливо жителі Опришівців, Крихівців, Драгомирчан та всі, хто ближче до аеропорту. Після 8:00 будемо передавати інші команди" — сказав Руслан Марцінків.
Що відомо
Зранку 24 лютого російські окупанти обстріляли аеродроми в Івано-Франківську та селі Корнич Коломийського району. На Facebook-сторінці МВС України повідомили, що ворог знищує ракетними комплексами аеропорт Івано-Франківська та склади ПММ.
За попередньою інформацією, через обстріли двох аеродромів на Івано-Франківщині травмувалися п'ятеро людей, поранення незначні. Про це на брифінгу в облдержадміністрації повідомив керівник поліції області Сергій Безпалько.
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