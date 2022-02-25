Дніпровська міська рада перерозподілила міський бюджет на 2022-й рік, виділивши фінансування на територіальну оборону. Відповідне рішення ухвалили 25 лютого на 17-ій позачерговій сесії Дніпровської міської ради VІІІ скликання.

100 мільйонів гривень, заплановані в міському бюджеті 2022 року на фінансування проєктів з департаменту благоустрою, зняли з цього департаменту.

Їх планують витратити на придбання пально-мастильних матеріалів, харчів, ремонт приміщень, закупівлю радіотехніки тощо для тероборони.

"Перерозподіл коштів дозволить посилити заходи безпеки в Дніпрі та захистити мешканців. Департамент громадського порядку та цивільного захисту міськради, окрім іншого, буде надавати послуги з технічного обслуговування та ремонту автотранспорту та плавзасобів Сил територіальної оборони ЗСУ, в тому числі добровольчих формувань Дніпровської міської територіальної громади. Також їм буде надаватися фінансова підтримка. Окрім того, цим коштом закуплять медикаменти, у разі необхідності — продукти харчування та засоби радіозв’язку", – мовиться в пресрелізі міськради Дніпра, який отримало Суспільне.

Засідання відбувалося у форматі Zoom-конференції. Частину засідання провели в закритому режимі.

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