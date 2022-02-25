"Були спроби провокацій", – голова ОДА про те, як минула ніч на Волині

Ніч з 24 на 25 лютого минула для Волинської області спокійно. Провокації з боку ворога вдалося зупинити, – сказав у відеозверненні з оперативного штабу голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко.

Про які саме провокації йдеться в оперативному штабі поки не уточнюють. "Наші військові роблять усе можливе. Дякуємо їм за це", – сказав голова ОДА.

Також Юрій Погуляйко розповів, що станом на ранок 25 лютого, усі служби та установи, які забезпечують порядок на території області, працюють. З його слів, наразі в області вживають заходи для підвищення безпеки.

"Мобілізація йде на повну. Зберігаємо спокій та віримо в ЗСУ", – зазначив керівник оперативного штабу.

Що відомо

Станом на п'яту годину ранку 25 лютого ситуація в Луцьку – контрольована. Усі служби та військові працюють над підвищенням обороноздатності міста.

На Волині механізовані підрозділи ЗСУ зайняли позиції по визначеним рубежам в готовності до відбиття наступу противника – повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

На території області з 24 лютого запроваджується комендантська година. Діятиме вона з 22:00 до 7:00. Про це повідомив голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко.

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