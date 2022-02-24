На Волині запроваджують комендантську годину

На Волині з 24 лютого запроваджується комендантська година. Діятиме вона з 22:00 до 7:00. Про це повідомив голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко.
"Це зроблено для забезпечення громадського порядку та спокою в регіоні", – зазначив голова ОДА.
Також Юрій Погуляйко повідомив, що станом на 21:30 усі служби працюють, оперативний штаб координує дії з військовими та правоохоронцями. Бойових дій на території області немає.
Згідно Указу Президента України в області утворена Волинська обласна військова адміністрація для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку та загального керівництва регіоном у тому числі. На базі районних адміністрації також утворені відповідні військові адміністрації.
"Наші військові продовжують розгортати свої сили", – сказав голова облдержадміністрації.
Що відомо
- 24 лютого в Луцьку створили мобілізаційний штаб. Завданням штабу є охорона громадського порядку, охорона об'єктів критичної інфраструктури, патрулювання міста та протидія диверсійно-розвідувальним групам.
- В освітніх закладах, санаторіях, інтернатах, спортивних залах на території Волинської області наразі організовують можливість надання притулку та продуктів харчування для евакуйованих українців.