На Волині запроваджують комендантську годину

На Волині з 24 лютого запроваджується комендантська година. Діятиме вона з 22:00 до 7:00. Про це повідомив голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко.

"Це зроблено для забезпечення громадського порядку та спокою в регіоні", – зазначив голова ОДА.

Також Юрій Погуляйко повідомив, що станом на 21:30 усі служби працюють, оперативний штаб координує дії з військовими та правоохоронцями. Бойових дій на території області немає.

Згідно Указу Президента України в області утворена Волинська обласна військова адміністрація для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку та загального керівництва регіоном у тому числі. На базі районних адміністрації також утворені відповідні військові адміністрації.

"Наші військові продовжують розгортати свої сили", – сказав голова облдержадміністрації.

Що відомо