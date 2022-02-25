Станом на п'яту годину ранку 25 лютого ситуація в Луцьку – контрольована. Усі служби та військові працюють над підвищенням обороноздатності міста.

Про це у відеозверненні до жителів громади повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук. З його слів, наразі усі служби, які забезпечують життєдіяльність міста працюють.

"На цю хвилину нової інформації про можливі загострення немає. Працюємо над облаштування КПП, щоб підвищити безпеку. Також ведеться робота військовими та усіма службами, які мають проводити роботи з підвищення обороноздатності міста", – сказав міський голова.

Також Ігор Поліщук закликав жителів громади зберігати спокій.

Раніше на сайті міської ради опублікували інформацію про те, як діяти вразі увімкнення сирени.

"Після подачі сигналу необхідно увімкнути телевізійні, радіотрансляційні приймачі для прослуховування екстреного повідомлення органів цивільного захисту також обов'язково потрібно включити місцеву радіостанцію “Радіо-Луцьк”, – зазначили в міській раді.

Що відомо

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