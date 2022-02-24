Як працює контрольно-пропускний пункт у Луцьку

На вулиці Ковельській у Луцьку розташували контрольно-пропускний пункт для перевірки автомобілів, які в’їжджають у місто. Поліцейські перевіряють документи у водіїв, — розповів Суспільному начальник управління Нацполіції Волині Юрій Крошко.

З його слів, у стані воєнного часу усі поліцейські підрозділи підняті по тривозі і перебувають на службі. Більша частина поліції на вулицях міст, селищ озброєна і виконує завдання з охорони громадського порядку, регулювання дорожнього руху.

Суспільне Волинь

"На дорогах будуть проводитись огляди автомобілів. Людей просять мати при собі паспорт, документ, що підтверджує особу. Поліція працює з метою виявлення осіб, які намагаються дестабілізувати обстановку в області, поки що таких фактів не зафіксовано", — каже Юрій Крошко.

Обабіч траси стоять студенти, які ловлять попутний транспорт, аби з Луцька виїхати до своїх населених пунктів.

Суспільне Волинь

Студент Олександр Сус навчається в технічному фаховому коледжі. "Їду додому, бо у повідомленні сказали, щоб їхали усі, бо ніхто не знає, яка ситуація може бути", — каже хлопець.

Суспільне Волинь

У навчальному закладі його повідомили, що навчання відбуватиметься дистанційно. Хлопець каже: на автостанції дуже багато людей і на маршрутку неможливо сісти.

На луцьких заправках та навколо черги з сьомої ранку, — розповів оператор АЗС Валентин Нижнік. Лучанин Сергій Романюк каже: чекає у черзі півтори години.

Суспільне Волинь

"Скільки автівок заправили, станом на 12-ту годину не рахували, бо оператори працюють в інтенсивному режимі", — каже начальник автозаправки Сергій Чибиряк. З його слів, пальне будуть підвозити по потребі.

Що відомо

24 лютого по всій Україні запроваджують воєнний стан. Про це заявив 24 лютого президент України Володимир Зеленський.

У зв‘язку з безпековою ситуацією жителів обласного центру Волині просять залишатися вдома. Про це у своєму відеозверненні розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.

24 лютого у зв'язку із воєнним станом в загальноосвітніх закладах та дитсадках Волині та у місті Володимир 24 лютого скасували навчання.

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