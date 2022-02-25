За перший день російського вторгнення загинуло четверо військових з Хмельниччини

Четверо військових з Хмельницької області загинули сьогодні, 24 лютого, у перший день російського вторгнення в Україну.
Про це Суспільному розповіла координаторка Хмельницького центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар.
З її слів, відомі ім’я та прізвище одного із загиблих.
«Один із загиблих - Богдан Олексійчук, уродженець села Тарасівка Кам’янець-Подільського району. Він загинув на території Херсонської області під час наступу російських військ», - каже Дзекар.
Щодо ще трьох загиблих, каже Дзекар, то відомо лише, що це жителі Хмельницького, Старокостянтинова і Городка.
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