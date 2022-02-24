На Хмельниччині облаштовано понад 800 укриттів на випадок надзвичайної ситуації. Про це повідомили у Хмельницькій обласній адміністрації.

"Перейшовши за посиланням, ви зможете деталізувати карту, натиснувши на прямокутник зі стрілкою у лівому верхньому куточку карти, якщо переглядаєте з комп’ютера, або потягнувши знизу вгору панель з назвою, якщо переглядаєте її з мобільного. Завдяки меню ви побачите розташування не лише протирадіаційних укриттів та інших спеціалізованих споруд, а й найпростіших укриттів, якими можна скористатися у разі небезпеки. Окрім того, на карті позначенні укриття, які пристосовані до потреб маломобільних груп населення", - повідомили у пресслужбі.

Також у розділі “Абетка безпека” за посиланням можна завантажити перелік усіх захисних споруд цивільного захисту розташованих на території Хмельницької області з адресами.

Фото: ХОДА На Хмельниччині облаштовано понад 800 укриттів

"Наголошуємо: у будь-якій ситуації найперше потрібно зберігати спокій! Паніка – це наш найгірший ворог!", - додають у облдержадміністрації.