В Хмельницькій області планують ввести комендантську годину. Про це Суспільному розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

За його словами, в усій області планують ввести комендантську годину, вона буде діяти з 22:00 години до 6:00 ранку. Також, каже Гамалій, на території області розставлено 12 блокпостів.

«Ситуацію контролюємо. Дуже багато зараз звертаються до нас, як отримати зброю, щоб допомогти країні. Люди можуть звертатися у колишні воєнкомати в Кам’янці-Подільському, Шепетівці, Старокостянтинові і Хмельницькому. Це зараз все відбувається за спрощеною процедурою, достатньо мати при собі паспорт громадянина України, не потрібно довідок від лікаря чи якихось інших. Дуже приємно, що так багато наших земляків патріотично налаштовані. В нас дійсно дуже багато людей, які приходять, записуються до тероборони, велика подяка, тому що ми все, що робимо, робимо разом», - сказав Гамалій.

З його слів, адміністрація звернулася до директорів та власників заправок з пропозицією, щоб не було перебоїв, видавати одній людині по 20 літрів пального. І після обіду, додає начальник адмністрації, ситуацію на автозаправкахобласті було впорядковано.

«Ми забезпечимо усю нашу область їжею, всі працівники критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність громад області, працюватимуть в звичному режимі. Я розмовляв з головами всіх наших громад, звернувся до них з проханням зробити запаси, вони теж це роблять. Ми також готові приймати людей з інших областей, щоб їм допомогти», - розповів Сергій Гамалій.

Також він каже, що під час військового стану бувають не дуже патріотичні люди, які задля збагачення роблять якісь неправомірні речі. «Тож я хотів би попередити якраз таких людей: під час військового стану ніхто не буде розмовляти, аж до того, що будуть по людях стріляти, якщо хтось буде займатися мародерством», - сказав начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

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