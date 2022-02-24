У Шепетівці вночі, 25 лютого, буде вимкнене вуличне освітлення. Також 25 лютого у місті буде запроваджено комендантську годину. Про це повідомив Шепетівський міський голова Віталій Бузиль.

"Сьогодні відбувся ряд нарад на різних рівнях. Коротко, тезово, бо не все можемо детально доносити", - йдеться у повідомлені.

25 лютого у Шепетівці протягом темної пори доби буде вимкнене вуличне освітлення.

Комендантську годину буде введено завтра 25 лютого із 22:00 до 06:00. Рух виключно за перепустками.

Підприємствам, що забезпечують життєдіяльність громади у нічну пору - забезпечимо працівників перепустками для переміщення у період комендантської години. Для цього завтра до 11:00 керівники повинні надати списки таких працівників у міську раду.

Громадський транспорт завтра 25 лютого не працюватиме.

Звертаючись до громади, Віталій Бузиль написав: "Нам потрібно сформувати реєстр житла, наявного для можливого поселення переселенців. Ми готуємось приймати біженців".