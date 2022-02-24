У кінотеатрі Хмельницького прийматимуть вимушених переселенців

В Хмельницькому у кінотеатрі імені Тараса Шевченка розгорнуть пункт для прийому та допомоги вимушеним переселенцям. Про це Суспільному розповів заступник міського голови Михайло Кривак.

За його словами, тут переселенцям надаватимуть медичну та психологічну допомогу, а також забезпечать харчуванням та нічлігом: "Саме сюди треба направляти людей, які вимушено покинули свої місця проживання і приїхали в місто Хмельницький. Ми готові зустріти їх тут, в кінотеатрі імені Шевченка. Тут буде створена імпровізована дитяча кімната, де з дітьми працюватиме психолог, в той час, як їх матері будуть разом з волонтерами, медиками, працівниками соціального захисту та освіти вирішувати питання подальшого їх перебування в нашому місті".

Скільки саме переселенців очікують у Хмельницькому, поки невідомо. За словами Михайла Кривака, прийматимуть усіх. Якщо людей, які потребуватимуть допомоги буде багато, каже заступник, в місті готові розгорнути додаткові пункти. Їх облаштують в школах та в інших приміщеннях.

Волонтерка Олена Ярошенко, яка займається облаштуванням пункту у кінотеатрі, розповіла, що жителі міста та області також можуть долучитись до підтримки переміщених осіб. "Я сподіваюсь, що мешканці Хмельницького також відгукнуться , бо їдуть різні люди. Це і матусі з дітьми, і старші жінки і чоловіки. От в чому є, в тому вони і їдуть. Тому це і ковдри, і подушки, і побутова техніка, і засоби гігієни, і продукти. Ми також сподіваємось на допомогу наших фермерів і підприємців".

Олена Ярошенко каже: сьогодні спілкувалась з людьми з Маріуполя, Мелітополя, Бердянська та Сумської області, які вже виїхали у бік Хмельницького.