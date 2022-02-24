У Нетішині на в’їзді з боку Вельбівного встановлюють блокпост. Зранку у місті з добровольців тероборони сформували кілька груп, які відправили на патрулювання.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці написав Нетішинський міський голова Олександр Супрунюк.

За словами Супрунюка, місто Нетішин у воєнний стан підпорядковується військово-цивільній адміністрації, міська рада виконує розпорядження військово-цивільної адміністрації.

«Вранці надійшло розпорядження закрити садочки та школи, максимально працівники, що не задіяні в обслуговуванні критичної інфраструктури, повинні лишатись дома. Також кризовий центр оголосив повітряну тривогу. Але чомусь не спрацювала система оповіщення по місту (гучномовці та сирена) - зараз розбираємось в чому причина. З самого ранку почали прибувати нетішинці-добровольці тероборони. Сформували кілька груп, видали тимчасові посвідчення та відправили на патрулювання міста. Вони обстежують та повідомляють, де закриті протирадіаційні укриття, слідкують за порядком та відстежують підозрілих осіб. Є інформація, що в Україні діють диверсійні групи, переодягнені в форму ЗСУ, тому прошу повідомляти про всіх підозрілих осіб», - написав Олександр Супрунюк.

Як свідчить допис Супрунюка, по місту є великі черги в продуктових магазинах, на заправках та аптеках, біля банкоматів. «Спілкувалися з керівниками щодо поставок продукції - поставки збільшаться, щоб задовольнити попит. Можливо, будуть тимчасові перебої протягом доби, бо не замовили наперед таку кількість товарів та паливно-мастильних матеріалів. Люди масово виїжджають з міста, але це закономірно - хтось відвозить дітей, хтось їде до батьків. Утім, паніки в місті немає», - пише Супрунюк.

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