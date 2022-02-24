Виробництво хлібу у Хмельницькому вдвічі збільшили

До обіду в торговельній мережі Хмельницького розібрали весь хліб, булки та іншу випічку. Менеджер зі збуту Хмельницького хлібокомбінату Максим Пасічник телефоном розповів Суспільному: підприємство працює без перебоїв та майже вдвічі збільшило виробництво хліба.

За його словами, хлібокомбінат працює в штатному режимі: "Возимо хліб по місту Хмельницькому та області, випікаємо продукцію. Просто у людей стан паніки, люди беруть по 5-10 буханок хліба, і в зв’язку з цим не вистачає хліба на прилавках магазинів. Збільшили виробництво хліба, машини стоять, вантажаться, люди працюють".