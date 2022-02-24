logo logo
На Франківщині на дорогах міжобласного користування вводять обмеження руху
ТРАНСПОРТРегіони

На Франківщині на дорогах міжобласного користування вводять обмеження руху

Ірина Каразуб
·
·
На Франківщині на дорогах міжобласного користування вводять обмеження руху Фото: Pixabay

З 24 лютого через впровадження воєнного стану в Україні вводять обмеження руху транспорту, який перетинає межі Прикарпаття із сусідніми областями. Про це повідомили на Facebook-сторінці Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області.

"Повідомляємо про встановлення блокпостів на дорогах, які перетинають межі із сусідніми з Івано-Франківщиною областями – Закарпатською, Львівською, Тернопільською та Чернівецькою", — йдеться у дописі.

У Службі закликають водіїв бути готовими до перевірки документів та за можливості залишатися вдома.

Наразі дорожня інфраструктура на Івано-Франківщині працює в штатному режимі.

Що відомо

З 24 лютого по всій Україні запроваджують воєнний стан через вторгнення Російської Федерації

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди