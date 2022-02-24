На Франківщині на дорогах міжобласного користування вводять обмеження руху

З 24 лютого через впровадження воєнного стану в Україні вводять обмеження руху транспорту, який перетинає межі Прикарпаття із сусідніми областями. Про це повідомили на Facebook-сторінці Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області.
"Повідомляємо про встановлення блокпостів на дорогах, які перетинають межі із сусідніми з Івано-Франківщиною областями – Закарпатською, Львівською, Тернопільською та Чернівецькою", — йдеться у дописі.
У Службі закликають водіїв бути готовими до перевірки документів та за можливості залишатися вдома.
Наразі дорожня інфраструктура на Івано-Франківщині працює в штатному режимі.
Що відомо
З 24 лютого по всій Україні запроваджують воєнний стан через вторгнення Російської Федерації
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