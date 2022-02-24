На автовокзалі Полтави скоротили більше половини рейсів

На центральному автовокзал і Полтави через запровадження воєнного стану скасували більше половини рейсів за різними напрямками. Про це Суспільному розповіла керівниця установи Оксана Левенко.

Студентка Аліна Метленко з центрального автовокзалу Полтави збирається їхати у село в Кременчуцькому районі.

"Відразу, як дізналась про воєнні дії, відразу зібрала речі і виїхала з гуртожитку. Староста повідомила, що занять сьогодні не буде і, можливо, завтра скасовують", – говорить пасажирка Аліна Метленко.

Через воєнний стан черги із пасажирів біля кас автовокзалу почали утворюватися від 7-ї години ранку, каже Оксана Левенко.

"Зранку люди бажали виїхати з України, багато було на міжнародні рейси. Питали, стояли великі черги. Від самого ранку, починаючи від 7-ї години і близько до 10-ї стояли люди, чекали. Але коли ми вже отримали інформацію, що все таки рейси із Харкова не повиїжджали міжнародні, транзитні, і перевізники дали інформацію, що рейсів не буде на сьогодні, то люди просто пішли", – каже керівниця центрального автовокзалу Полтави Оксана Левенко.

Фото: Суспільне Полтава Скупчення людей у залах очікування

За словами Оксани Левенко, у звичний час із центрального вокзалу Полтави їде близько 200 автобусів. Нині їх кількість зменшили на понад половину. Крім міжнародних, скасували майже всі рейси у напрямку Києва та Харкова.

"Я з Києва. І через цю ситуацію вирішив поїхати до Києва. До родини, звичайно. Замовляли білет на 13-ту годину сьогодні, 24 лютого, на (маршрут – ред.) "Полтава – Київ", але рейс скасували. І тепер ми не знаємо, що робити. Вже заходили (на сайти – ред.) і на саму автостанцію, і на перевізників, і не було квитків", – говорить пасажир Владислав Могелевець.

Найбільше на вокзалі білети запитують на маршрути у межах області, каже Оксана Левенко.

"Вони є, але в обмеженій кількості. Тобто не всі виїхали на маршрути, деякі просто стоять у чергах на заправках. Коли людині повідомляють, що в цьому напрямку, приміром, Черкаси, Львів, на сьогодні рейсів немає, немає місць, вона каже тоді: "Давайте на інший, куди можна доїхати сьогодні". Де є родичі, туди й намагаються доїхати люди", – розповідає керівниця центрального автовокзалу Полтави Оксана Левенко.

У напрямку Миргорода, де вранці обстріляли військовий аеродром, лишили лише два автобуси, каже Оксана Левенко.

Фото: Суспільне Полтава Черги до кас на автовокзалі Полтави

"Місто Миргород. Чекаю дві години на вокзалі, не можу дістатися додому. Я приїхала з іншої країни, прийшла на автостанцію, автобус один скасували, сказали, що воєнний стан і чекати треба іншого рейсу, але невідомо, буде він чи ні", – каже пасажирка Людмила Лісіна.

Громадський транспорт курсує у місті у звичному режимі. На маршрути виїхали тролейбуси та автобуси, розповів керівник комунального підприємства "Полтаваелектроавтотранс" Євгеній Зайцев.

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