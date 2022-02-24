"Наче десь стріляли": що говорять полтавці у чергах та заторах

У центрі Полтави на частині вулиць затори протяжністю близько двохсот метрів. Зокрема, на вулиці Сінна черга на автозаправній станції. Очікували й автомобілі поліцейських та медиків. Люди розповіли Суспільному, що зберігають спокій, деякі їдуть на роботу.

"Чутки ходять різні, не хочу говорити, що чув, бо це можуть бути великі плітки, але наче десь стріляли. Особисто я не чув, просто хочу заправитися", – говорить полтавець Юрій Власенко.

Фото: Суспільне Полтава Полтавці у чергах та заторах на заправку

"Затори по всьому місту. Я їхав зі сторони вокзалу, затори скрізь – вулиця Кагамлика, Європейська, скрізь затори", – каже полтавець Олександр Дубина.

"На заправку їду, дзвонив товаришу, говорить, що наче в Миргороді там проблеми. Це все з чуток, а так наче все спокійно. Товариш говорив, біля 20 заводу (завод "Лтава" у Полтаві – ред.) уже вільно. Це тут таке, що заправка", – розповідає полтавець, що стоїть у черзі Микола Оглобля.

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