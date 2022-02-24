Вторгнення Росії: яка ситуація у Полтаві та області

Приблизно від 5-ї години ранку 24 лютого над Полтавою чути звук літаків. Двічі лунали сирени. Полтавцями радять зберігати спокій, повідомив Суспільному т.в.о. директора департаменту цивільного захисту Полтавщини Віктор Стеблянко.

Від 5-ї ранку у різних місцях Полтави чути, як пролітали літаки. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Вперше сирени вмикали близько 7-ї години ранку, вдруге – близько 8-ї години ранку.

Під час першого ввімкнення системи оповіщення т.в.о. директора департаменту цивільного захисту Полтавщини Віктор Стеблянко Суспільному повідомив:

"Шановні громадяни, зберігайте спокій. Залишайтеся вдома. Працюють підприємства критичної інфраструктури та ті, що забезпечують виконання важливих функцій держави".

Фото: Суспільне Полтава Затори у Полтаві

Під час другого ввімкнення сирен повідомлення не передали. Як розповіла Суспільному речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко, слід зберігати спокій і слухати повідомлення на телебаченні та радіо. До жодних робіт рятувальників поки не залучали. На офіційній сторінці ДСНС України в Facebook повідомили, що у місті оголосили "повітряну тривогу".

Громадський транспорт у Полтаві працює частково. Керівник комунального підприємства "Полтаваелектроавтотранс" Євгеній Зайцев Суспільному повідомив, що на маршрути виїхали лише комунальні тролейбуси. Автобуси не випускали.

Полтавські залізничні вокзали працюють у штатному режимі. Потяги курсують за розкладом, повідомила Суспільному пресекретарка філії "Південна залізниця" акціонерного товариства "Укрзалізниця" Ірина Гаманенко.

Щонайменше від 7-ї ранку у Полтаві черги біля банкоматів та на заправних станціях. Люди кажуть, що почули сирени і вирішили їхати з міста. Коментувати на камеру відмовляються, каже кореспондентка Суспільного.

Фото: Суспільне Полтава Полтавці масово виїжджають з міста

Крім того, у Полтаві скасували заняття для школярів та дошкільнят. Полтавський міський голова Олександр Мамай на своїй сторінці у Telegram повідомив:

"У зв'язку із запровадженням воєнного стану на території України просимо залишатися всіх удома: учні 1-11(12) класів закладів загальної середньої освіти навчаються дистанційно (за можливості), вихованці закладів дошкільної освіти - знаходяться вдома з батьками. Тримаймося!"

Зокрема, у Кременчуці оголосили збір резервістів першої черги та добровольців. Їх закликають приходити до місцевого регіонального тер центру комплектування та соцпідтримки. Із собою слід мати паспорт, код ІПН та військовий квиток. Про це повідомили на офіційній сторінці пресслужби виконкому Кременчуцької міськради. Суспільне намагається підтвердити інформацію телефоном.