Магазини, заправки, банкомати: яка ситуація із чергами у Полтаві

У Полтаві через повідомлення про наступ російських військ в Україну від ранку черги до магазинів та супермаркетів, заправок та банкоматів. Частину товарів розібрали, однак нині вистачає всього, розповіла Суспільному продавчиня продуктового магазину Лілія Зубченко. Що ж до зняття готівки у банкоматах були впроваджені обмеження.

"Я їхав зі сторони вокзалу, затори скрізь – вулиця Кагамлика, Європейська, скрізь затори", - каже полтавець Олександр Дубина.

Вранці 24-го лютого у Полтаві у черзі на заправку на вулиці Сінній – близько 20 машин. Серед них – авто «швидкої», поліції та цивільних.

Суспільне Полтава Черга до банкомату

"На заправку їду, дзвонив товаришу, говорить, що наче в Миргороді там проблеми. Це все з чуток, а так наче все спокійно. Товариш говорив, біля 20 заводу (завод «Лтава» у Полтаві – ред.) уже вільно. Це тут таке, що заправка", - розповідає полтавець Микола Оглобля.

Близько двох десятків людей і в черзі до супермаркету. Купила продукти для своєї родини полтавка Галина Базавлук.

"Сказати, що ми дуже боїмося… Ми просто надіємося, що це швидко закінчиться. Ціни не змінилися. В магазинах усе добре поставлено, якщо чогось не вистачає, одразу підносять. Ми, як зазвичай, взяли молоко, трішки курячих ніжок. На тиждень, я думаю, ми забезпечили себе продуктами, найнеобхіднішим. Тушонку наперед ми не брали", - каже полтавка Галина Базавлук.

"Я в минулому спецназівець, я прекрасно знаю, що потрібно купувати. У першу чергу – сіль, крупи та борошно, консерви", - каже полтавець Володимир.

Суспільне Полтава Черга в супермаркет у Полтаві

"Продукти харчування, для сухого пайка, консерви, засоби гігієни. Щоб була така, не тривожна валіза, а валіза заспокійлива", - каже полтавець Денис Кобушко.

Частину продуктів розібрали, каже продавчиня Лілія Зубченко.

"Розібрали хліб, навіть ковбасу розібрали, борошно розібрали, цукор, крупу, макарони розібрали. Дуже багато чого розібрали, в людей ажіотаж, паніка", - каже продавчиня продуктового магазину Лілія Зубченко.

"Беруть сир, сметану, молочку. Все беруть не у великій кількості. Вистачає поки всього. Але бажано, щоб постачальники привозили товар. Будемо їм дзвонити, будемо говорити з ними, щоб привозили. Поки вистачає всього, ажіотажу нема, все нормально", - каже продавчиня продуктового магазину Людмила Недоруб.

Суспільне Полтава Центральний ринок у Полтаві

Біля відділень банків, банкоматів та пунктів обміну валют – теж черги. Люди стоять від 7-ї години ранку, щоб зняти готівку. Серед них і полтавка Олена Кратюк.

"Хотілося зняти гроші, щоб продукти можна було за що купити. Будемо сидіти тут, нікуди бігти не збираємося. Ми переселенці, другий раз вже біжимо. Ми сім років тому сюди приїхали –2015-го року, а тепер знову така біда спіткала", - каже полтавка Олена Кратюк.

"Он два банкомати, а працює один. Люди думали, що братній народ та наступати ніхто не буде. Якби не вірили, то познімали б раніше гроші з карток. Будемо триматися купи. Один-одного підтримувати. Паніки не розводити", - говорить полтавець Віктор.

24 лютого Національний Банк України зафіксував курс на рівні 29 гривень 25 копійок за долар. Окрім цього, запровадили обмеження – можна зняти готівку не більше ніж 100 тисяч гривень на день. Це не стосується підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів уряду.

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