Воєнний стан в Україні: як голосували нардепи з Полтавщини

В Україні через вторгнення Росії запровадили воєнний стан. За це рішення проголосували 300 нардепів, із них шестеро – з Полтавщини. Згідно із відповідним указом президента, від 5:30 ранку строком на 30 днів у країні запровадили воєнний стан.

Законопроєкт про затвердження указу президента «Про введення воєнного стану в Україні» підтримали шестеро обранців із Полтавщини. Це Максим Березін, Андрій Боблях, Анастасія Ляшенко, Олексій Мовчан, Дмитро Нальотов від фракції «Слуга народу». Також «за» проголосував Олег Кулініч від депутатської групи «Довіра». Костянтин Касай від «Слуги народу» та Юрій Шаповалов від депутатської групи «За майбутнє» були відсутні.

Фото: Суспільне Полтава Графіка голосування мажоритарників Полтавщини про введення воєнного стану в Україні

Згідно із законом «Про правовий режим воєнного стану», в Україні або в окремих її місцевостях, де введено такий стан, можуть запроваджувати:

Фото: Суспільне Полтава Заходи правового режиму воєнного стану

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