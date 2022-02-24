У Луцьку організували збір їжі для військових та навчання для цивільних

Збір харчів для військових та надання домедичної допомоги 24 лютого організували у Луцьку. Зустріч провели в обласній бібліотеці для юнацтва.

Як розповів Суспільному волонтер Руслан Теліпський, лучан просять приносити продукти, медикаменти, маскувальні сітки та інші необхідні речі українським воїнам.

Подружжя Когутів принесли до бібліотеки домашні продукти для український військових.

Суспільне Волинь

36-річний Андрій каже: планує записатися до батальйону тероборони. Сьогодні дітей завезли з батьками в село. Зараз збираємося йти до армії. Я йду до армії, а Оксана (дружина – ред.) йде в госпіталь військовий", – розповів чоловік.

Віддавши волонтерам їжу чоловік із дружиною пішли на курси домедичної допомоги, які організували в читацькому залі бібліотеки.

"Я не медик, але дуже часто ходжу на такі курси на домедичної допомоги. Думаю, що на щось я таки згоджуся. На якісь прості роботи. Кожен має щось робити", – каже Олена Когут.

Суспільне Волинь

Як розповів медик Володимир Держай, на курсах розповів про те, як зупинити кровотечу, зробити штучний масаж людині. "Саме головне правило – не розгубитися. Якщо ви не розгубилися, то ви все прекрасно зробите і якщо не панікуєте ви все забуваєте і тоді з вас толку буде мало", – зазначив медик.

Суспільне Волинь

Як розповів волонтер Руслан Теліпський, для допомоги в Луцьку облаштують два склади – в обласній друкарні та Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги.

"На цій базі будуть допомагати і брати великі склади, щоб там приносили люди. Ми закликаємо усіх людей сюди йти", – додав волонтер.

Навчання домедичної допомоги, зі слів медика, відвідало 15 лучан.

Що відомо

Центри комплектування військовослужбовців цілодобово працюватимуть у всіх районах на Волині працюватимуть цілодобово. Міністр оборони Олексій Резніков закликав усіх, хто готовий, йти до тероборони. Для видачі зброї потрібен лише паспорт та прийти до пункту територіальної оборони.

24 лютого в Луцьку створили мобілізаційний штаб. Завданням штабу є охорона громадського порядку, охорона об'єктів критичної інфраструктури, патрулювання міста та протидія диверсійно-розвідувальним групам.

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