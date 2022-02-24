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Потрібен лиши паспорт. Резніков закликав усіх взяти в руки зброю
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Потрібен лиши паспорт. Резніков закликав усіх взяти в руки зброю

Ярослав Лепеха
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Потрібен лиши паспорт. Резніков закликав усіх взяти в руки зброю фото: zak-kor.net

Міністр оборони Олексій Резніков закликав усіх, хто готовий, йти до тероборони. Для видачі зброї потрібен лише паспорт та прийти до пункту територіальної оборони.

"Даємо зброю всім патріотам, які без вагань готові застосувати її проти ворога", — сказав міністр.

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