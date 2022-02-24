"Оборонити нашу землю": у Полтаві збираються добровольці

У Полтаві збираються добровольці, які готові захищати Україну від російської агресії. Чекали в черзі біля обласного комплектування та соцпідтримки. Серед добровольців переважно молодь та чоловіки середнього віку. За словами полтавця Сергія Литвиненка, аби вступити на службу, з собою треба мати документи.

Близько 13-ї години біля полтавського центру комплектування зо п’ять десятків людей. Серед них чоловіки та жінки. 48-річна полтавка Світлана Сусова – медик. За потреби, каже, надаватиме допомогу.

"Я мала переконання, що людей бити та вбивати не можна. Сьогодні це переконання померло. Я так розумію, що наразі в людей паніка, я можу бути доволі переконливою, щоб цю паніку зменшити. Я можу людям допомагати стосовно першої домедичної допомоги, стріляю я погано. Я з Донбасу.Три дні колотить, потім приходить все у норму", – говорить полтавка Світлана Суслова.

За словами Сергія Литвиненка, долучатися до оборони пропонують людям різного віку, але у центрі комплектування проходять медогляд.

"Сьогодні відбувається мобілізаційна хвиля людей, котрі прийшли по добровільному поклику серця для того, щоб оборонити нашу землю, бо на нас напав, так званий, РФ (Російська Федерація – ред.), сусід. Сьогодні зранку попередньо я бачив чоловік 500, котрі готові були, прийшли самі, без примусу, готові йти і боронити нашу землю", – каже полтавець Сергій Литвиненко.

"Війна починається. Я вважаю, що кожен, хто може тримати зброю, хто патріот, повинен прийти і захищати свою державу. Прийшов сюди до військкомату десь о пів на десяту. Пройшов медичну комісію, здав документи. Сказали, що подзвонять, викличуть, бо я маю інвалідність війни другої групи", – розповідає полтавець Дмитро Кібець.

Запрошують до оборони і колишніх правоохоронців, каже начальник обласної поліції.

"Пенсіонери не лише поліції, міліції, також нацгвардії, хто має навички поводження з вогнепальною зброєю, підходити до головного управління (поліції Полтавщини – ред.), зв’язуйтеся з нами, ми будемо вас також задіювати, якщо ви не можете бути задіяні в територіальній обороні", – говорить начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Люди беруть з собою речі першої необхідності та документи.

"Я взяв військовий квиток, паспорт. Більше нічого не брав. Ситуація у країні виникла самі розумієте, яка. Вирішив сюди піти. Я в запасі, ось мій військовий квиток. У мене дитинка маленька росте", – каже полтавець Вадим.

"Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Полтавської області діє згідно з раніше затвердженими планами реагування на дану ситуацію. Як повинно формуватися, так і формується. Тобто приходять резервісти, приходять добровольці, їх записують в команди, військові частини, в підрозділи оборони тих самих ТЦК",– розповідає речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін.

За словами речника, на Полтавщині ситуація контрольована.

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