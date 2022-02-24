У штабі терзахисту Кривого Рогу розповіли про ситуацію у місті

Про ситуацію у місті на брифінгу розповів заступник начальника штабу територіального захисту Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, 24 лютого у Кривом Розі було нанесено удари по двом об'єктам. Перший об'єкт - 164-та радіолокаційна бригада. Загиблих там немає, але є один травмований. Другий об'єкт, це 13-та танкова бригада, там було потрапляння у склад боєприпасів.

Щоб убезпечити місцевих жителів від можливих вибухів та загоряння на складі, розпочалася їхня евакуація з району Макулан.

Наразі готують бомбосховища та укриття і в найближчий час перелік сховищ Кривого Рогу буде опублікований.

Також місцева влада зараз працює над збільшенням стратегічного запасу медикаментів, продуктів харчування та палива.

Також у Кривому Розі готові приймати біженців з сусідніх областей. Центр прийому організували у Народному домі за адресою м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52. Там облаштовано все необхідне для допомоги біженцям.

Також зараз підготовлені усі лікарні міста та створюють дотаткові запаси крові для екстрених випадків. Крім цього, на базі трьох лікарень міста відкриті курси надання першої допомоги.

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