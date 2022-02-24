За потреби львів'яни зможуть заховатися у підземеллі Гарнізонного храму

У разі небезпеки львів’яни зможуть заховатися у підземеллі Гарнізонного храму. Там тимчасово можуть перебувати близько трьох сотень людей. Підземелля буде відчинене усю ніч. Про це повідомив директор підземелля Гарнізонного храму Олег Друздєв.

Підземелля Гарнізонного храму — одне з найбільших у Львові, каже Олег Друздєв:

"Приміщення доволі велике. Звісно воно будувалося в інших цілях, але зможе прийняти достатню кількість людей. Єдине що треба розуміти, що це може бути тимчасове укриття на випадок обстрілів чи чогось подібного. Стіни доволі міцні. Знаємо, що в храмі до 2011 року було близько 2,5 мільйонів книг – це достатньо велика вага. Склепіння – це все витримали, тому стіни міцні, стіни бачили багато".

Загалом у Львові є близько 6 тисяч укриттів. Це переважно підвали будинків та підземні паркінги в новобудовах. Мер Львова Андрій Садовий закликав мешканців міста перевірити найближчі укриття:

"Всім перевірити обов’язково укриття, які є поруч. В місті Львові особлива увага має бути до тих будинків, які знаходяться біля військових об’єктів, тому що ви знаєте, що багато в Україні військових об’єктів попали під обстріли".

За допомогою Інтерактивної карти захисних споруд Львівської області можна дізнатися про локації найближчих сховищ та протирадіаційних укриттів. У Львові на карті додатково позначені найпростіші укриття та споруди подвійного значення.

Що відомо

Представники місцевої влади закликали мешканців за можливості залишатись вдома та перевірити найближче укриття. Особливо пильними радять бути тим, хто проживає поблизу військових об'єктів. Про ситуацію на Львівщині представники місцевої влади повідомили у екстреному зверненні під час брифінгу.

На Львівщині атакували три об’єкти. Це військові частини у Бродах, Новому Калиневі і Кам’янка Бузькій. Про це Суспільному повідомив керівник обласного департаменту комунікацій та внутрішньої політики Дмитро Посипанко.

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