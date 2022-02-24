Черги біля банкоматів. Миколаївці знімають готівку та обмінюють валюту

Миколаївці від ранку обмінюють валюту та знімають гроші в банкоматах різних банків.

Досліджувала ситуацію з готівкою у Миколаєві кореспондентка Суспільного Ольга Руда.

Зв’язатися з керівниками "Приватбанку" кореспондентам Суспільного не вдалося. Не на камеру в "Ощадбанку" у відділені, що розташоване за адресою проспект Центральний 24\9 говорять: "Працюємо у штатному режимі". Але банкомат який поруч з банком не працює.

"Вже другий банкомат це, довго стою. На Водопровідній біля банкомату ПУМбу довго стояли, аж поки не закінчились гроші. Ліміти поставили на 3700 стоїть не більше трьох тисяч. Банки не працюють, тільки гарячі лінії", — розповіла жителька Миколаєва Юлія.

Є черги на пунктах обміну валюти та біля аптек. У обмінних пунктах долар купують по 29 гривень, а продають по 36.

Для банківської системи найгірше – паніка, говорить експерт з фінансів Андрій Зінченко.

За словами Андрія Зінченка, готівковий ринок завжди керується законом попиту та пропозицією. Поки є попит, який підганяють панічні настрої, буде і пропозиція.

"Сказати ті ціни, які зараз існують на готівковому, або його ще називають "чорний ринок", бо з банківськими установами зараз ситуація трохи інша, наскільки вони характеризують реальний стан економіки, станом зараз, на сьогодні, говорити дуже важкувато", — сказав Андрій Зінченко.

Жителька Миколаєва Наталя говорить: "Живемо в Україні, потрібна українська гривня, а не долари. Ми ж нікуди не виїжджаємо".

За словами Андрія Зінченка, для стабілізації ситуації Національним банком України впроваджені обмеження.

"Нацбанк сьогодні чітко та ясно повідомив про те, що банківська система буде працювати", — розповів Андрій Зінченко.

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