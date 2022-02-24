В Умані на Черкащині горіли склади

В Умані рятувальники ліквідували три пожежі складів. Про це повідомила речниця Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.

Зі слів речниці, першу пожежу ліквідували о 10:05 на складі пластикових виробів в Умані, по вулиці Дерев'янка. На місці події працювали два відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної служби. Площа займання - близько 5000 метрів квадратних.

Друга пожежа виникла о 10:45 на вулиці Вінницьке шосе поблизу села Розсішки. Снаряд потрапив у складське приміщення одного з підприємств. Площа пожежі - 500 квадратних метрів. Пожежу об 11:25 ліквідовано силами 14-ї та 21-ї Державних пожежно-рятувальних частин.

Третю пожежу складського приміщення на вулиці Привокзальній в Умані також ліквідували.

Нині, розповіла речниця, триває ліквідація пожежі на складі автотоварів. Площа пожежі - 500 квадратних метрів.

Що відомо

В Умані на Черкащині під час обстрілів загинув чоловік. Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. 24 лютого близько 08:30 у центральну частину Умані влучив снаряд. Загинув 39-річний уманчанин. Ще п'ятеро людей звернулися до лікарні з травмами.

На Черкащині військова частина, яка знаходиться у селі Дубіївка Черкаського району, зазнала атаки з повітря. Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко. З його слів, наразі оголосили евакуацію з Дубіївки та населених пунктів, які в радіусі 16 кілометрів від військової частини.

У Смілі у районі "Загребля" обстріляли військову частину. Про це Суспільному повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко. З його слів, повідомлення про обстріли ТЕЦ не відповідають дійсності.

В Уманському районі перекритий рух транспорту автодорогою "Стрий-Ізварине". Проводиться евакуація жителів села Росішки на Уманщині, повідомила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

На території Черкаської області на в’їздах та виїздах із населених пунктів встановлюють блокпости. Роблять це згідно із рішенням обласного оперативного штабу.

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