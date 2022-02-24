В Умані на Черкащині горіли склади

В Умані рятувальники ліквідували три пожежі складів. Про це повідомила речниця Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.
Зі слів речниці, першу пожежу ліквідували о 10:05 на складі пластикових виробів в Умані, по вулиці Дерев'янка. На місці події працювали два відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної служби. Площа займання - близько 5000 метрів квадратних.
Друга пожежа виникла о 10:45 на вулиці Вінницьке шосе поблизу села Розсішки. Снаряд потрапив у складське приміщення одного з підприємств. Площа пожежі - 500 квадратних метрів. Пожежу об 11:25 ліквідовано силами 14-ї та 21-ї Державних пожежно-рятувальних частин.
Третю пожежу складського приміщення на вулиці Привокзальній в Умані також ліквідували.
Нині, розповіла речниця, триває ліквідація пожежі на складі автотоварів. Площа пожежі - 500 квадратних метрів.
Що відомо
- В Умані на Черкащині під час обстрілів загинув чоловік. Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. 24 лютого близько 08:30 у центральну частину Умані влучив снаряд. Загинув 39-річний уманчанин. Ще п'ятеро людей звернулися до лікарні з травмами.
- На Черкащині військова частина, яка знаходиться у селі Дубіївка Черкаського району, зазнала атаки з повітря. Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко. З його слів, наразі оголосили евакуацію з Дубіївки та населених пунктів, які в радіусі 16 кілометрів від військової частини.
- У Смілі у районі "Загребля" обстріляли військову частину. Про це Суспільному повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко. З його слів, повідомлення про обстріли ТЕЦ не відповідають дійсності.
- В Уманському районі перекритий рух транспорту автодорогою "Стрий-Ізварине". Проводиться евакуація жителів села Росішки на Уманщині, повідомила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.
- На території Черкаської області на в’їздах та виїздах із населених пунктів встановлюють блокпости. Роблять це згідно із рішенням обласного оперативного штабу.
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