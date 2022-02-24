Медицина Хмельницької області працює відповідно до завдань, які є в закладах охорони здоров’я при введенні в Україні військового стану. Про це Суспільному розповів директор департаменту охорони здоров’я Хмельницької ОДА Олександр Завроцький.

У коментарі Суспільному директор Хмельницької міської лікарні Валерій Гарбузюк сказав, що планові оперативні втручання, які не можуть призвести до негативних наслідків, відтерміновані. Проте, каже Гарбузюк, прийом лікарями здійснюється за медичними показами, надається ургентна допомога.

В Хмельницькій обласній лікарні, за словами її директора Якова Цуглевича, також припинені планові госпіталізації та операції, а ургентна медична допомога надається всім, хто її потребує.

Амбулаторії сімейної медицини у Хмельницькому працюють у звичному режимі, розповіла Суспільному директорка комунального підприємства Хмельницький міський центр ПМСД №2 Людмила Головко. За її слоами, записатись на прийом можна по міським телефонам або номерам «Київстар».

«Лікарі всі працюють, центри і пункти вакцинації також. На прийом потрапити можна згідно запису. Якщо не буде вашого сімейного лікаря, то в амбулаторії надасть допомогу інший, черговий, лікар», - каже Людмила Головко.

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