Поліція Хмельницького просить громадян зберігати спокій

Весь особовий склад поліції Хмельницької області підняли по бойовій тривозі. Про це Суспільному розповіла пресофіцерка головного управління нацполіції області Інна Глега.

За її словами, всі наряди поліції максимально озброєні, перебувають на вулицях населених пунктів для забезпечення спокою та правопорядку.

"Поліція просить громадян зберігати спокій, керуватись лише інформацією з офіційних джерел. Поліцейські будуть забезпечувати правопорядок, надавати громадянам необхідну допомогу та необхідну інформацію. Ми всі зараз максимально знаходимось на вулиці. Також прохання до усіх, хто бачить підозрілих осіб повідомляти всю інформацію на лінію 102", - каже Інна Глега.