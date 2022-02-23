Де брати воду хмельничанам в разі виникнення надзвичайної ситуації

У Хмельницькому в разі повного знеструмлення при виникненні надзвичайної ситуації планують організувати підвіз питної води до 30 локацій. Про це розповів Станіслав Міхалець, головний інженер міського комунального підприємства "Хмельницькводоканал". За його словами, питну воду з цистерн можна буде взяти цілодобово для першочергових потреб. Суспільне дізнавалося подробиці.

Цистерна може вмістити 4 тисячі літрів води, їх наповнюватимуть у разі надзвичайної ситуації, розповідає заступник начальника водопровідних споруд Валерій Завірюха. За його словами, протягом години можна наповнити п’ять таких машин. Кожна з них має кран, де люди братимуть воду, додає чоловік.

Місцева жителька Наталія Трачук каже, що не знає, де брати воду в разі надзвичайної ситуації: "У нас в районі немає ні колонок, нічого немає, ні криниць немає. В селі є криниця, ну, колонка. Вона зламана".

Надзвичайна ситуація може бути у період повного знеструмлення міста, розповідає головний інженер міського комунального підприємства "Хмельницькводоканал" Станіслав Міхалець. За його словами, у такій ситуації в обласному центрі є 8 свердловин, звідти й набиратимуть питну воду.

"З мобільних електростанцій будуть підключені насосні агрегати. Це пункти, де будуть наповнюватися цистерни. Це буде і Південно-Західний мікрорайон, вулиця Кам`янецька будуть розташовані, будуть розташовані по вулиці Східна, будуть розташовані по вулиці Водопровідна, будуть розташований такий пункт розливу по вулиці Прибузька", - каже головний інженер.

Вода зі свердловин придатна для споживання та технічних потреб, каже Станіслав Міхалець. За його словами, організувати підвіз води для мешканців міста планують у 30 локаціях. Це, зокрема, Хмельницька міська лікарня, пологовий будинок, обласна лікарня. Одна машина курсуватиме за заявками, говорить Станіслав Міхалець: "Це буде працювати цілодобово. І населення в цих точках зможе брати. Якогось обмеження не буде і це не варто робити. Буде забезпечуватися стільки, скільки людина зможе набрати, і скільки для неї, для першочергових потреб, необхідно".

Місцевий житель Сергій розповідає, що має родичів у селі. В разі надзвичайної ситуації братиме воду там, та в колонках, які є по місту. Іншого варіанту, каже, немає.

Станіслав Міхалець каже: "На даний час в нас в експлуатації перебуває 53 водорозбірні колонки. Але, якщо розглядати період повного відключення електроенергії і призупинення водопостачання міста, то в них водопостачання також не буде".

Для гасіння пожеж рятувальники за потреби, розповідає підполковник Служби цивільного захисту Сергій Яцик, пожежні машини наповнюватимуть водою з природніх водойм. Для цього використовуватимуть мотопомпи та напірновсмоктувальні і відсмоктувальні рукави. Додає: "В умовах відсутності або нестачі води на місці пожежі рятувальники організовують забір та подачу її з природніх водоймищ або штучних водоймищ, або водонапірних веж, які розташовані поблизу".

Як розповів Станіслав Міхалець, у "Хмельницькводоканалу" зберігається добовий запас питної води.

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