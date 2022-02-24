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У Хмельницькому ситуація контрольована - Симчишин
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У Хмельницькому ситуація контрольована - Симчишин

Леся Боровець
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У Хмельницькому ситуація контрольована - Симчишин Фото: Суспільне Поділля

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин звернувся до хмельничан, щоб вони зберігали спокій.

"У місті ситуація контрольована. Вся комунальна інфраструктура, транспорт, усі комунальні служби міста працюють. Всі навчальні заклади переведено у дистанційний режим роботи заради безпеки мешканців. Міська рада і штаб з надзвичайних ситуацій працює у посиленому режимі. Зараз для всіх головне – спокій і холодний розум. Прошу довіряти лише офіційним джерелам інформації і як ніколи дотримуватися інформаційної гігієни. Віримо у ЗСУ! Слава Україні!", - пише Олександр Симчишин.

Попри те, у місті черги біля банкоматів та банків, до аптек та АЗС.

Черги до банкоматів.Фото: Суспільне Поділля

Черги до банкоматів.

У Хмельницькому черги до банкоматів.Фото: Суспільне Поділля

У Хмельницькому черги до банкоматів.

Банкомат картки не приймає. Гроші можна зняти лише за номером телефону.Фото: Суспільне Поділля

Банкомат картки не приймає. Гроші можна зняти лише за номером телефону.

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