У Хмельницькому ситуація контрольована - Симчишин

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин звернувся до хмельничан, щоб вони зберігали спокій.

"У місті ситуація контрольована. Вся комунальна інфраструктура, транспорт, усі комунальні служби міста працюють. Всі навчальні заклади переведено у дистанційний режим роботи заради безпеки мешканців. Міська рада і штаб з надзвичайних ситуацій працює у посиленому режимі. Зараз для всіх головне – спокій і холодний розум. Прошу довіряти лише офіційним джерелам інформації і як ніколи дотримуватися інформаційної гігієни. Віримо у ЗСУ! Слава Україні!", - пише Олександр Симчишин.

Попри те, у місті черги біля банкоматів та банків, до аптек та АЗС.

Фото: Суспільне Поділля Черги до банкоматів.

Фото: Суспільне Поділля У Хмельницькому черги до банкоматів.