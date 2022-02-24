"Укрзалізниця" змінює маршрути. Як саме

"Укрзалізниця" оголосила 24 лютого про зміну маршруту руху поїздів. Так, компанія. призначає додатковий рейс з Києва до Вінниці о 14:25, квитки уже є у продажу.

"Тим часом з міркувань безпеки сьогодні не зможуть бути відправлені з кінцевих станцій поїзд №113/114/141/142 з Бахмута до Львова та №732 Запоріжжя — Київ", – ідеться у повідомленні.

Задля безпеки пасажирів потяг 45/46 Лисичанськ-Ужгород УЗ змінює маршрут південніше від кордону і прямуватиме через Полтаву. Відповідно посадки по станціям Суми, Ворожба, Ніжин, Конотоп, Бахмач не буде.

Також з Харкова до Києва відправиться експрес №722 за диспетчерським розкладом, можливі запізнення — у компанії просять стежити за офіційними оголошеннями на вокзалах.

Раніше, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що "Укрзалізниця" працює безперебійно, однак на деяких напрямках скасовані потяги з міркувань безпеки.

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