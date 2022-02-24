Залізниця працює з деякими обмеженнями — Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що "Укрзалізниця" працює безперебійно, однак на деяких напрямках скасовані потяги з міркувань безпеки.

"Залізниця працює. По деяких напрямках швидкість руху обмежено до безпечної. Рух поїздів до Харкова тимчасово зупинено", – написав міністр у Facebook.

Він також додав, що з Луганської, Донецької, а також Одеської області будуть здійснюватися евакуаційні рейси. Всі деталі на офіційних оголошеннях на вокзалах.

Також більшість морських портів та небо над Україною – закриті. Водночас громадський транспорт в Києві працює безкоштовно.

Що відомо

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