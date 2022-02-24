Залізниця працює з деякими обмеженнями — Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що "Укрзалізниця" працює безперебійно, однак на деяких напрямках скасовані потяги з міркувань безпеки.
"Залізниця працює. По деяких напрямках швидкість руху обмежено до безпечної. Рух поїздів до Харкова тимчасово зупинено", – написав міністр у Facebook.
Він також додав, що з Луганської, Донецької, а також Одеської області будуть здійснюватися евакуаційні рейси. Всі деталі на офіційних оголошеннях на вокзалах.
Також більшість морських портів та небо над Україною – закриті. Водночас громадський транспорт в Києві працює безкоштовно.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні.
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