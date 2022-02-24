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Об’єднані сили збили сьомий літак РФ на Луганщині — штаб ООС
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Об’єднані сили збили сьомий літак РФ на Луганщині — штаб ООС

Олена Богданьок
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Об’єднані сили збили сьомий літак РФ на Луганщині — штаб ООС Фото: pravda.com.ua

"Об’єднані сили збили ще один літак ВКС РФ на Луганщині. Це вже сьомий літак окупантів, збитий за сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони", — повідомили пресцентрі Операції Об'єднаних сил.

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