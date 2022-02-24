"Об’єднані сили збили ще один літак ВКС РФ на Луганщині. Це вже сьомий літак окупантів, збитий за сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони", — повідомили пресцентрі Операції Об'єднаних сил.

Що відомо

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу