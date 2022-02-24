У Луцьку зменшили кількість громадського транспорту

У зв'язку із введенням воєнного стану на території України у Луцьку вирішили зменшити кількість громадського транспорту. Про це інформує сайт Луцької міської ради.
Йдеться про маршрутні таксі та тролейбуси.
В міськраді зазначили, що таке рішення ухвалили також у зв'язку зі значним зменшенням пасажиропотоку. "Буде здійснюватися перевезення пасажирів по графіку вихідного дня – 50% рухомого складу від планової кількості транспорту на маршруті", – йдеться в повідомленні.
Як розповів в коментарі Суспільному керівник Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц, станом на 12:00 24 лютого в місті курсує увесь наявний електротранспорт підприємства. Про рішення міської ради, каже Володимир Пуц, йому поки нічого невідомо.
Що відомо
- 24 лютого по всій Україні запроваджують воєнний стан. Про це заявив 24 лютого президент України Володимир Зеленський.
- У зв‘язку з безпековою ситуацією жителів обласного центру Волині просять залишатися вдома. Про це у своєму відеозверненні розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.
- 24 лютого у зв'язку із воєнним станом в загальноосвітніх закладах та дитсадках Волині та у місті Володимир 24 лютого скасували навчання.
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