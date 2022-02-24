У Луцьку зменшили кількість громадського транспорту

У зв'язку із введенням воєнного стану на території України у Луцьку вирішили зменшити кількість громадського транспорту. Про це інформує сайт Луцької міської ради.

Йдеться про маршрутні таксі та тролейбуси.

В міськраді зазначили, що таке рішення ухвалили також у зв'язку зі значним зменшенням пасажиропотоку. "Буде здійснюватися перевезення пасажирів по графіку вихідного дня – 50% рухомого складу від планової кількості транспорту на маршруті", – йдеться в повідомленні.

Як розповів в коментарі Суспільному керівник Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц, станом на 12:00 24 лютого в місті курсує увесь наявний електротранспорт підприємства. Про рішення міської ради, каже Володимир Пуц, йому поки нічого невідомо.

Що відомо

24 лютого по всій Україні запроваджують воєнний стан. Про це заявив 24 лютого президент України Володимир Зеленський.

У зв‘язку з безпековою ситуацією жителів обласного центру Волині просять залишатися вдома. Про це у своєму відеозверненні розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.

24 лютого у зв'язку із воєнним станом в загальноосвітніх закладах та дитсадках Волині та у місті Володимир 24 лютого скасували навчання.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.