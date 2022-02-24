Мер Черкас розповів, як працюватимуть школи і закликав містян залишатися вдома

Черкасців закликають залишатися вдома та довіряти перевіреним джерелам інформації. Про це у зверненні до містян розповів міський голова Анатолій Бондаренко.

"Я прошу водіїв не їхати масово на заправки. Ракеті удари нанесли по складах у Дубіївці. Там оголосили евакуацію. Черкащан я прошу в першу чергу залишатися вдома", — розповів він.

Також міський голова додав, що міська рада та всі служби працюють у штатному режимі, всі керівники на робочих місцях:

"Діти навчаються дистанційно, по можливості вихованці садочків теж залишайте вдома. Головне — не сіяти паніку".

Що відомо

На Черкащині військова частина, яка знаходиться у селі Дубіївка Черкаського району, зазнала атаки з повітря. Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко. З його слів, наразі оголосили евакуацію з Дубіївки та населених пунктів, які в радіусі 16 кілометрів від військової частини.

В Умані на Черкащині під час обстрілів загинув чоловік. Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. 24 лютого близько 08:30 у центральну частину Умані влучив снаряд. Загинув 39-річний уманчанин. Ще п'ятеро людей звернулися до лікарні з травмами.

У Смілі у районі "Загребля" обстріляли військову частину. Про це Суспільному повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко. З його слів, повідомлення про обстріли ТЕЦ не відповідають дійсності.

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