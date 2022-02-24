"З нами правда". Народні депутати звернулися до українців

Український парламент нині перебуває на повному зв'язку з парламентами інших країн,також є комунікація з усіма органами державної влади. Про це під час звернення до українців від імені всіх депутатів Верховної ради сказав очільник парламенту Руслан Стефанчук.
За його словами, в умовах вторгнення РФ у Верховній раді об'єдналися всі фракції і депутатські групи, продемонстрували єдність і без зайвих дискусій конституційною більшістю запровадили воєнний стан.
“Очевидно, що Російська Федерація почала повне воєнне вторгнення на територію нашої держави, порушивши наш суверенітет, територіальну цілісність з замахом на державність України”, — сказав Стефанчук.
За його словами, у Раді перерва і депутати готові у будь-який час знову розпочати засідання.
“Ми на своїй землі. З нами правда, з нами Бог — і ми переможемо!” — завершив свій виступ Стефанчук.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі аккаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!