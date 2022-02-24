"З нами правда". Народні депутати звернулися до українців

Український парламент нині перебуває на повному зв'язку з парламентами інших країн,також є комунікація з усіма органами державної влади. Про це під час звернення до українців від імені всіх депутатів Верховної ради сказав очільник парламенту Руслан Стефанчук.

За його словами, в умовах вторгнення РФ у Верховній раді об'єдналися всі фракції і депутатські групи, продемонстрували єдність і без зайвих дискусій конституційною більшістю запровадили воєнний стан.

“Очевидно, що Російська Федерація почала повне воєнне вторгнення на територію нашої держави, порушивши наш суверенітет, територіальну цілісність з замахом на державність України”, — сказав Стефанчук.

За його словами, у Раді перерва і депутати готові у будь-який час знову розпочати засідання.

“Ми на своїй землі. З нами правда, з нами Бог — і ми переможемо!” — завершив свій виступ Стефанчук.

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