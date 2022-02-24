Кличко записав звернення до киян щодо введення воєнного стану. Що відомо

Мер столиці Віталій Кличко звернувся зі зверненням до киян з приводу введення воєнного стану у країні. Він закликав залишатися дома усім, хто не залучений у сферах критичної інфраструктури, а також у разі потреби спуститися в укриття. Школи та садочки не працюватимуть, а заклади охорони здоров'я переведено на посилений режим.
"Дорогі кияни, Київ в умовах воєнного стану, оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією", – ідеться у повідомленні.
Кличко повідомив:
- від сьогодні школи та садочки не працюють, лікарні, вся медична система столиці працює у посиленому режимі
- балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до укриттів
- всі хто не залучений в роботі критичної інфраструктури мають залишатися вдома
- бути готовими за потреби послідувати в укриття
- слідкувати за офіційною інформацією та зберігати спокій
- влада буде надалі інформувати
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
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