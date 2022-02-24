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Кличко записав звернення до киян щодо введення воєнного стану. Що відомо
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Кличко записав звернення до киян щодо введення воєнного стану. Що відомо

Ярослав Лепеха
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Кличко записав звернення до киян щодо введення воєнного стану. Що відомо Facebook

Мер столиці Віталій Кличко звернувся зі зверненням до киян з приводу введення воєнного стану у країні. Він закликав залишатися дома усім, хто не залучений у сферах критичної інфраструктури, а також у разі потреби спуститися в укриття. Школи та садочки не працюватимуть, а заклади охорони здоров'я переведено на посилений режим.

"Дорогі кияни, Київ в умовах воєнного стану, оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією", – ідеться у повідомленні.

Кличко повідомив:

  • від сьогодні школи та садочки не працюють, лікарні, вся медична система столиці працює у посиленому режимі
  • балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до укриттів
  • всі хто не залучений в роботі критичної інфраструктури мають залишатися вдома
  • бути готовими за потреби послідувати в укриття
  • слідкувати за офіційною інформацією та зберігати спокій
  • влада буде надалі інформувати

Що відомо

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