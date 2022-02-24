Кличко записав звернення до киян щодо введення воєнного стану. Що відомо

Мер столиці Віталій Кличко звернувся зі зверненням до киян з приводу введення воєнного стану у країні. Він закликав залишатися дома усім, хто не залучений у сферах критичної інфраструктури, а також у разі потреби спуститися в укриття. Школи та садочки не працюватимуть, а заклади охорони здоров'я переведено на посилений режим.

"Дорогі кияни, Київ в умовах воєнного стану, оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією", – ідеться у повідомленні.

Кличко повідомив:

від сьогодні школи та садочки не працюють, лікарні, вся медична система столиці працює у посиленому режимі

балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до укриттів

всі хто не залучений в роботі критичної інфраструктури мають залишатися вдома

бути готовими за потреби послідувати в укриття

слідкувати за офіційною інформацією та зберігати спокій

влада буде надалі інформувати

Що відомо

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