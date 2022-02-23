З 23 лютого на Івано-Франківщині розпочався призов на військову службу резервістів. Впродовж двох днів вони повинні звернутися у територіальні центри комплектування і соціальної підтримки.

Про це Суспільному повідомив заступник військового комісара Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Мухін.

"Поняття "оперативний резерв" означає, що людина служила у певній військовій частині на певній посаді, тобто має облікову військову спеціальність. Її призивають у ту ж військову частину та на ту ж військову спеціальність. Людина готова прийти та одразу виконувати поставлені перед нею завдання", — каже заступник військового комісара.

Президент України підписав указ про призов резервістів на військову службу в особливий період. Згідно з ним, розповідає Юрій Мухін, призову підлягають резервісти від 18 до 60 років — офіцери, а також рядовий, сержантський склад,

"Резервісти впродовж 23-24 лютого мають прибути до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, у яких вони перебувають на військовому обліку для проходження медичного огляду та організації їхнього відправлення до військових частин", — говорить Юрій Мухін.

Максимальний термін служби призваних резервістів — 1 рік. За ними, відповідно до Закону України, зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітна плата.

Що відомо

22 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів в особливий період. Він уточнив, що йдеться про оперативний резерв — до нього зокрема належать військовослужбовці, які звільнилися з військової служби.

Читайте також

Депутати Івано-Франківської міськради закликали закрити кордон із Росією та Білоруссю

В Івано-Франківському медуніверситеті підготували протирадіаційне укриття

Система оповіщення "дихає на ладан". Звідки франківці зможуть дізнатися надзвичайну інформацію

Управління тероборони Івано-Франківська не має приміщення для дислокації

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини