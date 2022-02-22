В Івано-Франківському медуніверситеті підготували протирадіаційне укриття

Протирадіаційне укриття в центральному корпусі Івано-Франківського національного медичного університету готове для використання. Про це кореспондентці Суспільного розповів начальник служби цивільного захисту вишу Володимир Штефюк.

З його слів, сховище призначене для працівників університету, які зможуть продовжувати свою роботу, якщо у країні уведуть особливий чи воєнний стан.

Протирадіаційне укриття в центральному корпусі Івано-Франківського національного медичного університету збудували радянські військові у 1956 році, розповідає Володимир Штефюк. Його площа — 144 м².

Фото: Суспільне Карпати Це укриття може вмістити приблизно 115 людей

У сховищі є два входи та аварійний вихід, яким можна скористатися, якщо будівля повністю завалиться. Одночасно перебувати в укритті можуть приблизно 115 людей.

Фото: Суспільне Карпати

"Зараз саме приміщення вже готове до користування. Укриття призначене для безперервного перебування людей до двох діб. Після цього їх потрібно виводити, у сховищі проводитиметься заміна фільтрів, тобто регламентні роботи. Пізніше укриття знову можна використовувати", — сказав Володимир Штефюк.

З його слів, найважливіше, що є у сховищі, — система очищення повітря, яка зараз працює. За гроші університету в установці замінили фільтри.

Фото: Суспільне Карпати У сховищі, — система очищення повітря, яка зараз працює

"Фільтровентиляційна установка — комплект фільтрів (є три фільтри), система подачі повітря, система випускних повітроводів. Вона отримує живлення від стаціонарного електроживлення. Якщо електропостачання відсутнє, якщо світла немає, то установка працює завдяки перевідній ручці механічним способом", — говорить Володимир Штефюк.

В укритті облаштували санвузол та підвели водопостачання. За гроші медуніверситету тут зробили косметичний ремонт та поміняли заржавілі комунікації.

Фото: Суспільне Карпати В укритті облаштували санвузол

Поруч з протирадіаційним укриттям є й звичайний підвал для тимчасового перебування, каже помічниця ректора з адміністративно-господарської роботи вишу Тетяна Типусяк. За її словами, тут викладачі та студенти зможуть заховатися від небезпеки на три-чотири години. Підвал має декілька виходів.

Фото: Суспільне Карпати Біля протирадіаційного укриття є підвал

"Що тут ще доробити? Ну хіба позаносити якісь лавки, крісла, щоб можна було присісти. Підвали — готові. Їх ми використовуємо щоденно для потреб університету", — розповіла Тетяна Типусяк.

Зараз у приміщенні підвалу — гардероб. Студентка першого курсу Ілона Кузьміна розповідає, що знає про це укриття.

"Відчуваю себе в безпеці, але тут перебувати більше кількох годин не можна, тому що не вистачить повітря. Але я знаю, що є укриття. Якщо буде якась небезпека, то нам про це скажуть", — каже студентка.

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