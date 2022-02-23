Джонсон обіцяє Україні черговий пакет військової допомоги

Уряд Великої Британії незабаром направить Україні черговий пакет військової допомоги. Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон у парламент, передає Independent.

"Велика Британія найближчим часом надасть Україні новий пакет військової допомоги", – заявив він.

За його словами, цей пакет включатиме оборонне озброєння і засоби нелетальної дії.

Що відомо

Україна та Велика Британія домовилися про спільні дії задля забезпечення миру, безпеки, стабільності у чорноморському регіоні. Крім того, Сполучене Королівство виділяє майже 2 млрд фунтів на забезпечення проєктів у сфері інфраструктури та енергетики.

Уряд Великої Британії планує виділити Україні допомогу у розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів для боротьби з корупцією та підтримки енергетичного сектору країни на тлі візиту до Києва прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

Британський прем'єр повідомив, що запропонує НАТО удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі, у відповідь на скупчення російських військ на кордоні з Україною.

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