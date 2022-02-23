Уряд затвердив положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
"Вони дозволять осучаснити та покращити організацію процесу військового обліку, призову й мобілізації. У терцентрах буде повноцінно розгорнута система «Оберіг». Це реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів, який підвищить ефективність розгортання оборони й підготовки нашої армії", — заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Як відомо, військові комісаріати, після переформування в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, втратили легітимність і наразі здійснюють свою діяльність незаконно.
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