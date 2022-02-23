СБУ посилює контрдиверсійний захист стратегічних об’єктів Дніпропетровщини

У Дніпропетровській області СБУ посилює контрдиверсійний захист стратегічних об’єктів. Про це йдеться на офіційному сайті Служби безпеки України.

За повідомленням, СБУ проводить комплексні дії, спрямовані на запобігання та викриття спроб дестабілізації обстановки на території регіону. Під особливою увагою силовиків – стратегічні об’єкти промисловості та енергозабезпечення, а також місця масового перебування людей.

В окремих районах можливе тимчасове обмеження переміщення пішоходів і транспортних засобів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.

"СБУ звертається до громадян із розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців", - йдеться у повідомленні.

Крім того, СБУ знову закликає громадян бути пильними і невідкладно повідомляти правоохоронців за телефоном 0 800 501 482, електронною поштою [email protected] або іншим зручним способом щодо:

підозрілих осіб, які проявляють необґрунтований інтерес до військових об’єктів, будівель органів влади та об’єктів критичної інфраструктури, або здійснюють їх фото-, відеофіксацію;

підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів, особливо поблизу стратегічно важливих об’єктів;

виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження.

Заходи проводяться у межах чинного законодавства та з неухильним дотриманням прав і свобод людини.

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