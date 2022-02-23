В Івано-Франківську п'ятьох людей нагородили відзнакою міського голови імені Героя Небесної Сотні Романа Гурика "Зміни світ на краще". Нагороди учасникам Майдану, російсько-української війни, науковцю, науковиці і спортсменці вручали батьки Романа Гурика 23 лютого під час засідання 20-ї сесії міськради.

Першими у громаді відзнаку отримали:

Остап Шийка — випускник ліцею № 23 імені Романа Гурика, переможець конкурсу захисту науково-дослідних робіт учнів Малої академії наук України, студент другого курсу медичного університету, який увійшов до п'ятірки переможців Всесвітнього конкурсу з нейронаук Brain Bee 2021;

Фото: Суспільне Карпати

Юрій Черкашин на псевдо Чорнота — активний учасник Революції Гідності, молодший сержант, учасник російсько-української війни у складі добровольчого батальйону спецпризначення "Січ" та окремої зведеної штурмової роти "Карпатська Січ". Захищав Україну з червня 2014 року, отримав важке поранення у бою за Донецьке летовище;

Фото: Суспільне Карпати

Анна Кочкова — молода науковиця, переможниця Всеукраїнського конкурсу Geography та кількох міжнародних географічних конкурсів. За перемогу у міжнародному конкурсі в Німеччині отримала звання "Авторитет року";

Фото: Суспільне Карпати

Ярослав Вакалюк на псевдо Фіт — ветеран російсько-української війни, учасник Майдану, активний донор крові;

Дарія Згоба — фіналістка літніх Олімпійських ігор-2008 у Пекіні. Її ім'ям назвали спортивний елемент групи С на брусах.

Що відомо

В Івано-Франківську людям до 35 років вручатимуть відзнаку міського голови імені Героя Небесної Сотні Романа Гурика "Зміни світ на краще". Разом із відзнакою вручатимуть й посвідчення. Нагороджуватимуть молодих жителів Івано-Франківської громади у кількох номінаціях:

здійснення визначного геройського вчинку;

самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції Гідності та інших подій, пов’язаних із захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України;

значний внесок у відродження національної, культурно-мистецької, духовної, військово-історичної спадщини;

заслуги у благодійній діяльності;

вагомі здобутки та досягнення, які формують позитивний імідж Івано-Франківської міської територіальної громади та нашої держави на світовому рівні;

видатні дослідження у науково-технічній галузі, галузі медицини, що відповідають рівню світових досягнень.

Вручати відзнаки міського голови імені Героя Небесної Сотні Романа Гурика "Зміни світ на краще" планують тричі на рік: у День Героїв Небесної Сотні, день народження Романа Гурика та у День Гідності та Свободи.

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