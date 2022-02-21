В Івано-Франківську людям до 35 років вручатимуть відзнаку міського голови імені Героя Небесної Сотні Романа Гурика "Зміни світ на краще". Таке рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету.

Начальник відділу внутрішньої політики міськвиконкому Ігор Кінаш розповів, що перші нагороди планують вручити на найближчому засіданні сесії міської ради.

"Вісім років тому віддав своє життя герой Небесної Сотні Роман Гурик. Знаємо, що ця світла, молода людина у житті прагнула створити вічний двигун, змінити світ на краще. Він та інші герої Небесної Сотні вже не зможуть цього зробити, але є молоді люди, які гідні отримати нагороди за свій внесок", — сказав Ігор Кінаш.

За концепцію створення відзнаки розробники взяли любов Романа Гурика до подорожей, каже Ігор Кінаш. За його словами, на верхній частині зобразили східну півкулю Землі, навколо якої напис — "Відзнака імені Героя Небесної Сотні Романа Гурика "Зміни світ на краще". Збоку — Роман Гурик, який дивиться на Україну.

"На верхній частині також є Герб України та синьо-жовті стрічки у формі літери "V", що означає "перемога". З іншого боку — назва. Кожна відзнака матиме свій порядковий номер", — говорить Ігор Кінаш.

Фото: Суспільне Карпати Вигляд відзнаки імені Романа Гурика

Разом із відзнакою вручатимуть й посвідчення. Зі слів Ігоря Кінаша, нагороджуватимуть молодих жителів Івано-Франківської громади у кількох номінаціях:

здійснення визначного геройського вчинку;

самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції Гідності та інших подій, пов’язаних із захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України;

значний внесок у відродження національної, культурно-мистецької, духовної, військово-історичної спадщини;

заслуги у благодійній діяльності;

вагомі здобутки та досягнення, які формують позитивний імідж Івано-Франківської міської територіальної громади та нашої держави на світовому рівні;

видатні дослідження у науково-технічній галузі, галузі медицини, що відповідають рівню світових досягнень.

Вручати відзнаки міського голови імені Героя Небесної Сотні Романа Гурика "Зміни світ на краще" планують тричі на рік: у День Героїв Небесної Сотні, день народження Романа Гурика та у День Гідності та Свободи.

За це рішення проголосували 40 членів виконавчого комітету.

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