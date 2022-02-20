20 лютого у селі Микуличин Яремчанської територіальної громади відкрили пам'ятник Героям Небесної Сотні. Про це Суспільному розповів заступник координатора громадської організації "Самооборона Яремчанщини" Віктор Харапончук.
Урочисте відкриття монумента біля будівлі Микуличинської сільської ради розпочалося о 12:30. На захід прийшли військові та місцеві жителі.
Спершу священник освятив пам'ятник і відслужив панахиду за загиблими на Майдані. Також на відкритті музичні колективи з Яремча та Микуличина виконували патріотичні пісні.
Зі слів Віктора Харапончука, створення монумента ініціювали учасники громадської організації "Самооборона Яремчанщини", також допомагали місцеві жителі.
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"Громадська організація сформувалася у 2013 році. Ми їздили з нашими хлопцями на Майдан. З Микуличина є дуже багато учасників Революції Гідності. Вирішили поставити пам'ятник героям, які загинули під час тих подій. Залучили й жителів Микуличина", — розповів Віктор Харапончук.
За словами чоловіка, пам'ятник майстри створили з природного гірського каменя, що є у Карпатах.
"Один фрагмент каменя ми знайшли у річці, інший — добули власноруч", — розповів Віктор Харапончук.
Він каже, що насамперед монумент Героям Небесної Сотні встановили для молоді.
"Щоб наші діти пам'ятали наших героїв. Зараз у Микуличині немає пам'ятників ні Шухевичу, ні Бандері, ні провідникові з наших країв — сотнику Шугаю. У нас є багато планів. Хочемо відновити дім Григорія Голинського. Будемо працювати", — сказав Віктор Харапончук.
Після відкриття люди поклали до пам'ятника запалені лампадки. Опісля підуть до могил січових стрільців, а о 18:00 у Микуличині розпочнеться факельна хода.
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