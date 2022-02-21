На подвір’ї Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбувся захід "Майдан". Територія сильних духом". Його присвятили вшануванню пам'яті студентів і викладачів вишу, які віддали своє життя за Україну, серед яких і Роман Гурик, повідомляє з місця події кореспондентка Суспільного.
Хлопець вісім років тому навчався у Прикарпатському університеті на філософському факультеті й загинув під час Революції Гідності.
До пам’ятного обеліска, що розташований на подвір’ї університету, прийшли викладачі та студенти вишу. Богдана Михайлюк навчається на факультеті туризму. Дівчина розповідає, що прийшла вшанувати пам'ять людей, які полягли за незалежність країни.
"У цей день важко відчувати щось, окрім смутку. Важко на душі. І важко, що в наш час помирають молоді хлопці, дівчата задля того, щоб ми отримали незалежність", — ділиться студентка.
Декан факультету психології Лариса Заграй викладала Роману Гурику на другому курсі.
"На цих цінностях зараз зростає нове покоління наших студентів, які його не знали, проте бачать Романа весь час, бо в нас є авдиторія імені Гурика. Там є його фото. На них — проста молода людина, яка сьогодні є Героєм України, тому він — завжди з нами", — розповідає Лариса Заграй.
Під час заходів присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих. Опісля студенти заспівали патріотичні пісні.
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