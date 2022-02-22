Через конфлікт на Донбасі потребують допомоги майже 3 мільйони людей — ООН

У 2022 році через збройний конфлікт на сході України гуманітарної допомоги потребуватимуть 2,9 мільйона людей, при цьому найбільш вразливими серед них є 1,8 мільйона мешканців районів, безпосередньо постраждалих через бойові дії.

Про це Суспільному повідомили в Управлінні ООН з координації гуманітарних справ (УКГС).

"За оцінками, у 2022 році 2,9 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги. Більшість з них зосереджені у постраждалих від конфлікту Донецькій та Луганській областях. Тим більше на непідконтрольних уряду територіях та в районах, близьких до "лінії розмежування", де продовжуються бойові дії", — йдеться у повідомленні.

При цьому УКГС планує й надалі надавати їм допомогу.

"У 2022 році гуманітарна спільнота прогнозує, що 2,9 мільйона осіб в Україні потребують допомоги: у тому числі 1,3 мільйона осіб проживають на підконтрольних уряду територіях та 1,6 мільйона осіб — на територіях, непідконтрольних уряду. ООН та наші партнери з гуманітарних питань зобов'язуються залишатися та допомагати їм", — додали в організації.

Серед них найбільш вразливими є 1,8 мільйона людей, які проживають у районах, що безпосередньо постраждали через збройний конфлікт.

"У Плані гуманітарного врегулювання для України на 2022 рік викладено, як гуманітарні організації намагаються допомогти 1,8 мільйона найбільш вразливих людей у районах, що постраждали через конфлікт. Більш як 750 тисяч людей, які потребують допомоги, проживають у непідконтрольних уряду територіях, в той час, як понад мільйон людей, включно зі 144 тисячами внутрішньо переміщених осіб, потребують допомоги на територіях, підконтрольних уряду"

Як зазначили в УКГС, серед осіб, яким буде надана допомога у 2022 році — люди похилого віку (32%) та діти із вразливих родин (14%). При цьому план допомоги охоплює різні види підтримки, включаючи освіту, харчування, охорону здоров'я, захист, житло, воду, санітарію та гігієну.

"План вимагає 190 мільйонів доларів США, і термінова фінансова підтримка для цього має вирішальне значення для нас, щоб мати можливість задовольнити невідкладні потреби та змінити пріоритетність дій у разі погіршення ситуації та збільшення гуманітарних потреб", — підкреслили в організації.

За оцінками УКГС, загалом із 2014 року конфлікт на Донбасі зачепив близько 5,2 мільйона людей. При цьому із 2014 року гуманітарна спільнота мобілізувала понад 750 мільйонів доларів США в рамках планів гуманітарного реагування, щоб надати допомогу та захист найбільш уразливим чоловікам, жінкам та дітям по обидва боки "лінії розмежування".

В управлінні зазначили, що після майже восьми років конфлікту гуманітарна ситуація в Україні залишається тяжкою, а посилення напруженості ще більше дестабілізує крихкий фізичний і психічний стан людей.

"Люди всюди в Україні, і особливо люди, які мешкають у небезпечних районах поблизу "лінії розмежування", стривожені та виснажені. Ми особливо стурбовані тим, що діти, які стикаються з тривалою напруженістю і живуть в умовах насильства, можуть мати далекосяжні та незворотні наслідки для їх розвитку. Обмеження на пересування позбавили сотні тисяч людей доступу до соціальних благ, включаючи пенсії та базові послуги, та розлучили їх із сім'ями та друзями. Сотні тисяч пенсіонерів, яким доводиться перетинати "лінію розмежування" для отримання пенсії, належать до найбільш постраждалих", — підсумували в організації.

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