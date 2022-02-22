Зберігати спокій та не панікувати закликали жителів Херсонської області представники місцевої влади через загострення ситуації на сході та визнання державою-агресором самопроголошених "Л/ДНР".

На Херсонщині ситуація контрольована, говорить заступник голови обласної державної адміністрації Микола Якименко. За його словами, всі державні органи працюють в штатному режимі, так само як і служби цивільного захисту та рятувальники.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко просить жителів області не піддаватись паніці.

"В області все спокійно. Ми фінансуємо і створюємо нову систему територіальної оборони. Якщо треба, то люди мають звертатись у колишні військкомати. Я прошу не піддаватись паніці. Всі системи життєдіяльності працюють в повному обсязі. Проблем не існує ніяких", - розповів голова облради.

По закінченні координаційної ради секретарка Херсонської міської ради Галина Лугова сказала, що місто живе звичайним життям, а депутатський корпус має консолідовану позицію.

"Працює водопостачання, водовідведення, є освітлення, каналізаційні мережі, опалення. Харчування усіх закладів освіти, медичних установ, все працює у звичайному режимі. Найстрашніше, що нам може зашкодити, - це паніка. Тому зберігайте спокій. Херсон - це патріотично налаштована громада", - каже Галина Лугова.

З 15 лютого особовий склад поліції переведений у посилений режим несення служби. По всій області збільшено кількість нарядів, патрулів, розказав тимчасовий виконувач обов’язків речника Національної поліції області Андрій Кований.

"У Херсоні додатково розмістили шість патрульних постів. Кожного дня вулиці патрулюють близько ста правоохоронців. Службу несуть як нацгвардійці, СБУ, так і поліцейські. Головними завданнями патрульних є протидія злочинності, профілактика правопорушень, контроль за безпекою, забезпечення громадського правопорядку та дотримання карантинних вимог.

Під охорону взяли залізничний та автовокзали, Каховську ГЕС і Антонівський міст - залучили весь службовий склад. Об'єкти, які розташовані на воді, охороняються катерами, сказав Кований.

Що відомо:

На всій території Херсонської області працюють додаткові поліцейські патрулі. Вони охороняють важливі об'єкти та патрулюють вулиці.

З 15 лютого координаційна група Антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Херсонській області розпочинає багатоетапні контрдиверсійні навчання на території регіону. Вони триватимуть до початку березня.

На Херсонщині пройшли спільні навчання правоохоронців. Під час відпрацювання тактичних дій було залучено понад тисячу поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, співробітників державної служби з надзвичайних ситуацій, прикордонників, представників міграційної служби.

На брифінгу, який відбувся у Каланчаку на Херсонщині під час спільних навчань підрозділів силових структур України, президент Зеленський заявив, що Україна повинна бути готова в будь-який день до вторгнення.

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