На Херсонщині СБУ розпочала контрдиверсійні навчання

З 15 лютого координаційна група Антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Херсонській області розпочинає багатоетапні контрдиверсійні навчання на території регіону. Вони триватимуть до початку березня.

Про це йдеться на сторінці СБУ у Facebook.

Навчання триватимуть, щоб вдосконалити міжвідомчу взаємодію силових структур та органів влади, посилити захист об’єктів критичної інфраструктури, а також виявити і затримати умовні диверсійні групи.

Повідомляється, що навчання пройдуть в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням спеціальної техніки та озброєння. На окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей і транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів.

Служба безпеки просить громадян з розумінням поставитися до можливих незручностей, мати із собою документи, що засвідчують особу, та бути пильними.

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