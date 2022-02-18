logo logo
Охороняють об’єкти та патрулюють вулиці: на Херсонщині поліція працює в посиленому режимі
ПОЛІЦІЯРегіони

Охороняють об’єкти та патрулюють вулиці: на Херсонщині поліція працює в посиленому режимі

Світлана Білоус
·
·
Охороняють об’єкти та патрулюють вулиці: на Херсонщині поліція працює в посиленому режимі Фото: поліція Херсонської області/Facebook

На всій території Херсонської області працюють додаткові поліцейські патрулі.

Про це йдеться на сторінці у Facebook поліції Херсонської області.

додаткові патруліФото: поліція Херсонської області/Facebook

Охороняються об’єкти, від яких залежить життєдіяльність регіону – залізничний та авто вокзали.

додаткові патруліФото: поліція Херсонської області/Facebook

Цілодобово працюють і службові катери в районі Каховської ГЕС та Антонівського моста.

Охороняють об’єкти та патрулюють вулиці – на Херсонщині поліція працює в посиленому режиміФото: поліція Херсонської області/Facebook

Що відомо:

  • З 15 лютого координаційна група Антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Херсонській області розпочинає багатоетапні контрдиверсійні навчання на території регіону. Вони триватимуть до початку березня.
  • На Херсонщині пройшли спільні навчання правоохоронців. Під час відпрацювання тактичних дій було залучено понад тисячу поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, співробітників державної служби з надзвичайних ситуацій, прикордонників, представників міграційної служби.
  • На брифінгу, який відбувся у Каланчаку на Херсонщині під час спільних навчань підрозділів силових структур України, президент Зеленський заявив, що Україна повинна бути готова в будь-який день до вторгнення.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди