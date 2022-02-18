На всій території Херсонської області працюють додаткові поліцейські патрулі.

Про це йдеться на сторінці у Facebook поліції Херсонської області.

Фото: поліція Херсонської області/Facebook

Охороняються об’єкти, від яких залежить життєдіяльність регіону – залізничний та авто вокзали.

Фото: поліція Херсонської області/Facebook

Цілодобово працюють і службові катери в районі Каховської ГЕС та Антонівського моста.

Фото: поліція Херсонської області/Facebook

Що відомо:

З 15 лютого координаційна група Антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Херсонській області розпочинає багатоетапні контрдиверсійні навчання на території регіону. Вони триватимуть до початку березня.

На Херсонщині пройшли спільні навчання правоохоронців. Під час відпрацювання тактичних дій було залучено понад тисячу поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, співробітників державної служби з надзвичайних ситуацій, прикордонників, представників міграційної служби.

На брифінгу, який відбувся у Каланчаку на Херсонщині під час спільних навчань підрозділів силових структур України, президент Зеленський заявив, що Україна повинна бути готова в будь-який день до вторгнення.

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