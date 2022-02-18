На всій території Херсонської області працюють додаткові поліцейські патрулі.
Про це йдеться на сторінці у Facebook поліції Херсонської області.
Фото: поліція Херсонської області/Facebook
Охороняються об’єкти, від яких залежить життєдіяльність регіону – залізничний та авто вокзали.
Фото: поліція Херсонської області/Facebook
Цілодобово працюють і службові катери в районі Каховської ГЕС та Антонівського моста.
Фото: поліція Херсонської області/Facebook
Що відомо:
- З 15 лютого координаційна група Антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Херсонській області розпочинає багатоетапні контрдиверсійні навчання на території регіону. Вони триватимуть до початку березня.
- На Херсонщині пройшли спільні навчання правоохоронців. Під час відпрацювання тактичних дій було залучено понад тисячу поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, співробітників державної служби з надзвичайних ситуацій, прикордонників, представників міграційної служби.
- На брифінгу, який відбувся у Каланчаку на Херсонщині під час спільних навчань підрозділів силових структур України, президент Зеленський заявив, що Україна повинна бути готова в будь-який день до вторгнення.
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